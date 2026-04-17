Калининградские художники откроют выставку с портретами бездомных собак, чтобы помочь им найти новых хозяев

Картины продадут, а собранные деньги передадут в приют.

Источник: Клопс.ru

В эти выходные в Калининграде откроется благотворительная выставка «Собачий вой»6+. Художники — каждый в своём стиле — изобразили питомцев из приюта «Надежда на жизнь», чтобы помочь им найти новых хозяев. Подробности «Клопс» рассказал Николай Порчин, один из организаторов проекта.

Проект объединил семь калининградских авторов: Александра Карепанова, Анастасию Узнер, Николая Порчина, Ивана Евтушенко (Nak!) и Евгения Малышева (Jön), Афанасия Стручкова и Софию Сергееву. Каждая картина — результат их личного знакомства с собакой.

«Мы с ребятами объединённо поехали в приют, где каждый взял на прогулку собаку: выбирали из тех, что долго не берут», — рассказывает Порчин. — Задачей была попытка в своём стиле передать в работе самобытность и характер каждого песёля".

Художники не просто познакомились со своими «моделями», но и помогли их выгулять. А заодно собрали фото- и видеоматериал, на который потом опирались.

Выставка «Собачий вой» будет проходить в арт-пространстве «Новичок» на Гаражной, 2−2а. Она начнёт работать в субботу, 18 апреля, и продлится две недели. Вход бесплатный.

После завершения выставки картины выставят на аукцион — хотя при желании понравившийся лот можно будет выкупить сразу, не дожидаясь закрытия. Все вырученные деньги художники передадут в приют.

«Нашей основной задачей было даже не столько собрать денег, сколько познакомить чуть лучше зрителей с собаками. Возможно, кто-нибудь захочет забрать одну из них домой», — объяснил Николай Порчин.

