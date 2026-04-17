У руля торгово-промышленной палаты Воронежской области Деев сменил Петровского

Президентом Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» избрали Романа Деева. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.
Выборы прошли в рамках съезда Союза, в котором приняли участие 30 делегатов. Все они единодушно поддержали кандидатуру Деева.
Напомним, что с 2022 по 2025 год у руля ТПП находился Сергей Петровский. А до этого ТПП на протяжении более 20 лет руководил Юрий Гончаров, погибший в аварии в конце 2021 года.
