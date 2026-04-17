На Балтийском культурном форуме обсудили память о геноциде

СЗФО Игорь Руденя провёл встречу с руководителем АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации» Еленой Малышевой. В беседе участвовал губернатор Алексей Беспрозванных.
Для Калининградской области эта тема особенно важна. В годы Великой Отечественной войны на территории современного региона нацисты создали разветвлённую систему из 50 лагерей и их филиалов для массового принудительного содержания советских военнопленных и угнанных в рабство граждан. По материалам Калининградского областного суда о признании преступлений нацистов геноцидом, жертвами стали 672 623 советских гражданина.
«Калининградская область — это понимание того, что именно здесь, в эпоху цивилизованного прогресса, у нацистов процветала работорговля. Центр сосредоточения лагерей и преступлений против человечности — ещё одна ключевая точка исторической памяти, придающая этой территории глубокий символизм. В преддверии 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида — мы будем неоднократно возвращаться к этим страницам истории. Именно освобождение этих земель Красной Армией обеспечило их свободное развитие», — сказала Елена Малышева.
Алексей Беспрозванных отметил: «В России преступление нацистов против советского народа признано геноцидом. В нашем регионе нет такого места, которое бы не напоминало об ужасах нацистских преступлений. Сегодня мы поминаем невинно убиенных и осознаём: мы не имеем права забывать, мы должны сплотиться, мы должны отстоять суверенитет своей страны и региона. Мы должны сохранять и развивать духовность, чувство патриотизма и гордости за страну, чтобы наше общее будущее было безопасным».
Игорь Руденя подчеркнул: «Россия всегда с достоинством и несокрушимой волей к победе проходила самые тяжёлые испытания. Память об этом важно беречь и для ныне живущих, и особенно для потомков».
Участники обсудили сохранение исторической памяти и увековечивание памяти жертв геноцида, а также важность межведомственного и межрегионального взаимодействия.
Балтийский культурный форум проходит в Калининградской области в восьмой раз. В этом году он посвящён 80-летию образования региона, тема — «Культурный диалог и диалог культур». Мероприятие стартовало 16 апреля в Светлогорске и продлится до 18 апреля.