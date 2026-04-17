В Красноярском крае стартовала акция «Окна Победы»

Жители Красноярского края могут присоединиться к Всероссийской акции «Окна Победы», приуроченной ко Дню Победы. [caption id= «attachment_364872» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение первых»[/caption] До 9 мая школьникам, студентам, семьям, наставникам, а также соотечественникам за рубежом и иностранным гражданам предлагают украсить окна домов, учебных заведений и общественных пространств символами памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны. Организаторы отмечают, что акция уже стала традиционной для региона. Так, в прошлом году в Красноярском крае оформили более 16 тысяч окон. Особенно важно, что ребята не просто используют готовые символы, а создают их своими руками на мастер-классах — так формируется личное отношение к истории и ее сохранению, — отметила председатель совета регионального отделения «Движения первых» Ксения Юрлагина. [caption id= «attachment_364871» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение первых»[/caption] Для того чтобы принять участие в акции, необходимо украсить окна и опубликовать фото или видео в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ОкнаПобеды до 9 мая. [caption id= «attachment_364870» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение первых»[/caption] Отметим, что в 2025 году к акции в регионе присоединились тысячи человек, также было проведено около 900 мастер-классов, в которых приняли участие более 43 тысяч человек.