Ремонт плитки возле Философского моста в Калининграде завершат в течение недели. Работы проводят в два этапа. Об этом журналистам рассказал директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.
«В рамках контракта по текущему содержанию территории города проводим ремонт покрытия. Работы делаем в два этапа: сейчас планируем переложить входную группу. Работы по перекладке завершат завтра к вечеру. И второй этап пойдёт чуть дальше, это сделают в течение недели», — рассказал Демешко.
По словам главы городской администрации Елены Дятловой, участок ремонтируют для того, чтобы до масштабного благоустройства набережной территория возле моста «выглядела достойно».
«Мы здесь делаем небольшие работы, которые помогут благоустроить подходы к Философскому мосту. Сейчас не перекрыто движение. Мы оставили движение по спуску-пандусу. И пока у нас не наступили жаркие дни, мы оперативно проведём косметический ремонт», — пояснила Дятлова.
Новый пешеходный мост в Калининграде открыли 9 апреля. Сооружение связывает остров Канта и улицу Гюго. Специалисты полностью завершили работы на объекте. С обеих сторон пешеходной переправы сделали лестницы и пандусы. При этом на набережной острова ещё занимаются благоустройством территории.
Философский мост поднимается в сторону острова Канта. Противовесом служит 20-метровый пилон. Строительством объекта занималась компания «Спецмост» за 586 миллионов рублей. В ноябре 2025 года подрядчик завершил основные работы. Осенью рассчитывали закончить обустройство входных групп моста и начать процедуру его передачи городской администрации.
Изначально к строительству моста у ДС «Юность» приступали весной 2021 года. Контракт на 174 миллиона рублей заключали с компанией «АБЗ-Дорстрой». В июне 2021-го также устанавливали понтон через Преголю. Однако в процессе работ обнаружили руины городской стены Кнайпхофа XIV-XV веков. Стройку решили приостановить и откорректировать проект, чтобы сохранить выявленный объект культурного наследия.
В июле 2023 года экспертиза одобрила документацию с новыми техническими решениями. Одну из опор будущего пешеходного моста решили переместить в воду.