Почти 850 памятных мест облагородят в Нижегородской области до конца весны

Почти 850 мемориальных объектов и воинских захоронений приведут в порядок в Нижегородской области до конца весны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ежегодная акция по благоустройству стартовала 16 апреля.
Центральной площадкой стал воинский мемориал на кладбище «Марьина роща». В благоустройстве участвовали около 200 волонтеров. Добровольцы привели в порядок мемориальный комплекс и братские могилы.
«В условиях специальной военной операции мы обустраиваем не только воинские захоронения участников Великой Отечественной войны, но и памятные места, связанные с героями локальных конфликтов», — сказал и.о. исполнительного директора движения «Волонтёры Победы» Артемий Киселев.
