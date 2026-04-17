Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 850 памятных мест облагородят в Нижегородской области до конца весны

Источник: Живем в Нижнем

Почти 850 мемориальных объектов и воинских захоронений приведут в порядок в Нижегородской области до конца весны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ежегодная акция по благоустройству стартовала 16 апреля.

Центральной площадкой стал воинский мемориал на кладбище «Марьина роща». В благоустройстве участвовали около 200 волонтеров. Добровольцы привели в порядок мемориальный комплекс и братские могилы.

«В условиях специальной военной операции мы обустраиваем не только воинские захоронения участников Великой Отечественной войны, но и памятные места, связанные с героями локальных конфликтов», — сказал и.о. исполнительного директора движения «Волонтёры Победы» Артемий Киселев.

Напомним, нижегородцев научили защите от мышиной лихорадки и клещей на субботниках.