В Калининградской области 20, 23, 27 и 30 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов

В Калининградской области 20, 23, 27 и 30 апреля изменится расписание движения пригородных поездов в сообщении Калининград — Чернышевское и Черняховск — Калининград. Об этом предупреждает пресс-служба КЖД.
Пригородный поезд, курсирующий по рабочим дням в сообщении из Калининграда в Чернышевское, будет отправляться с Южного вокзала на 17 минут позже, в 18:40, и прибывать на конечную станцию в 21:07.
23 и 30 апреля рельсобус Черняховск — Калининград будет отправляться на 33 минуты раньше, в 12:32, и прибывать на Южный вокзал в 14:14.
Изменения связывают с проведением ремонтно-путевых работ.