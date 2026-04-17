Из Прикамья отправили почти две тысячи кубометров леса в Иран

С начала 2026 года Пермский край экспортировал в Иран около 1,86 тысячи кубометров лесоматериалов. Такие данные приводятся за период с января по середину апреля.
Очередная партия древесины объёмом 160 кубометров была отправлена 13 апреля. Отгрузка проходила под контролем специалистов Россельхознадзора, которые следили за соблюдением всех требований при экспорте продукции.
Перед отправкой лесоматериалы прошли обязательную проверку. Экспертиза, проведённая в профильной лаборатории, показала, что продукция соответствует нормам и не содержит карантинных вредителей.
Таким образом, поставки древесины за рубеж продолжаются в штатном режиме с соблюдением всех необходимых процедур контроля.
