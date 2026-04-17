В Okko вышел документальный фильм о рэпере Паше Технике

Около года назад меня, Паш, отправили на прощание с тобой. Подобное я переношу очень плохо, а потому сам бы, признаться, не решился — увидев младшую сестру в гробу, когда был еще подростком, зарекся кого-либо хоронить, каким бы близким ни был человек. Помимо меня, проводить тебя в последний путь пришло около 5 тыс. человек, очень разных — и сопровождаемые бабушками семилетние школьники, знавшие о тебе только по мемам, и матерые 40-летние мужики, готовые наизусть процитировать песни группы Kunteynir. К слову, это и не было прощание в традиционном виде. Скорее уникальные рейв-поминки, где, да, много рыдали, но и немало смеялись — в обоих случаях вспоминая про «Пашка, вселявшего во всех позитив».