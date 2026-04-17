Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московском Музее шахмат впервые прошли церемонии бракосочетания

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Музей шахмат на Гоголевском бульваре в Москве впервые стал местом проведения церемонии бракосочетания, передает корреспондент ТАСС.

17 апреля в музее состоялись четыре свадьбы.

«Пары, которые сегодня заключили брак, так или иначе связаны с шахматами или Гоголевским бульваром», — рассказал ТАСС заместитель начальника Управления ЗАГС Москвы Юрий Бутов.

Молодоженов поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. «Шахматы, которые я вам с удовольствием дарю, — это игра на двоих. С этого дня вы все всегда будете делать вместе», — сказал он во время мероприятия.

Для проведения церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро «Маяковская», усадьбы и рестораны.