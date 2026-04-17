В московском Музее шахмат впервые прошли церемонии бракосочетания

17 апреля в музее состоялись четыре свадьбы.
«Пары, которые сегодня заключили брак, так или иначе связаны с шахматами или Гоголевским бульваром», — рассказал ТАСС заместитель начальника Управления ЗАГС Москвы Юрий Бутов.
Молодоженов поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. «Шахматы, которые я вам с удовольствием дарю, — это игра на двоих. С этого дня вы все всегда будете делать вместе», — сказал он во время мероприятия.
Для проведения церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро «Маяковская», усадьбы и рестораны.