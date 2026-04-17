Мурашко назвал одну из основных биоугроз современности

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о снижении эффективности лечения и осложнениях от антимикробной резистентности. Резистентность стала одной из главных угроз современности, в России будут фиксировать ее проявления.

Источник: РБК

Способность микробов выживать при воздействии лекарств, призванных их уничтожить, стала одной из главных биологических угроз в современном мире, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на итоговом заседании коллегии Минздрава.

«Одна из основных биологических угроз современности — антимикробная резистентность, из-за распространения которой мы теряем эффективность лечения», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Это приводит к более длительному лечению в больницах и осложнениям.

Мурашко добавил, что среди задач созданной в стране сети референс-центров — мониторинг явлений резистентности возбудителей инфекционных заболеваний. «Каждый случай устойчивости должен быть зафиксирован, проанализирован и учтен», — сказал министр.

16 апреля на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения Мурашко рассказал о самых разрушительных заболеваниях: сахарном диабете, ожирении, артериальной гипертонии и атеросклеротических заболеваниях. «Эти четыре заболевания приносят нам наибольший ущерб сегодня для состояния здоровья», — сказал он.

