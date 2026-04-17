В Прикамье осудили семейную пару, которая в масках напала на женщину

Суд вынес приговор супругам из Московской области, которые напали на знакомую из Верещагино, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Преступление пара совершила в октябре 2025 года. Злоумышленники надели маски, вооружились предметом, похожим на пистолет, и проникли в дом к своей знакомой. Угрожая, они потребовали деньги, но потерпевшая сумела вырваться и убежать. Нападавшие скрылись, но их задержали в Костромской области.
Суд приговорил 49-летнему мужчину к семи годам колонии строгого режима, 45-летнюю женщину — к семи годам колонии общего режима. Также в пользу потерпевшей с осуждённых солидарно взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.