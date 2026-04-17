Яхина рассказала о главной проблеме при написании романа об Эйзенштейне

Основной проблемой при написании романа «Эйзен», который посвящен советскому режиссеру Сергею Эйзенштейну, стало противоречие героя — он одновременно и «восхищал», и «устрашал», рассказала Радио РБК писательница Гузель Яхина.
По словам романистки, восхищаться режиссером она начала в юности, после просмотра фильма «Иван Грозный». Пугать же его фигура начала ее по ходу изучения его текстов, воспоминаний и научных статей.
«Чем больше я о нем читала, чем больше я погружалась в его тексты, в том числе в его научные статьи, в его воспоминания — у него есть очень много текстов автобиографических — тем сложнее эта фигура для меня оказалась и тем сложнее мне было вообще решиться написать, потому что нельзя писать, сложно писать, не будучи влюбленной в героя», — пояснила писательница.
По словам Яхиной, когда автор влюблен в героя, «все летит»: эта любовь «наполняет текст» и «зажигает читателя». «Все прекрасно складывается, когда ты любишь героя страстно, а когда ты героя, пожалуй, скорее ужасаешься им, как иногда это бывало в случае с Эйзенштейном, — это сложно», — отметила она.
Яхина рассказала, что преодолеть ужас от фигуры режиссера при написании романа иногда было сложно. «Справиться с романом» ей помогало понимание того, насколько трагичной была судьба Эйзенштейна.
Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898−1948) — советский режиссер театра и кино, художник, сценарист, педагог. Создал такие знаковые советские картины, как «Броненосец “Потемкин”, “Александр Невский”, “Иван Грозный”. Считается классиком мирового кинематографа.
Историческая эпопея «Иван Грозный» стала последней киноработой Эйзенштейна. Картина состоит из двух серий: первая вышла на экраны в 1945 году. За нее режиссер и съемочная группа получили Сталинскую премию I степени. Вторая серия была отснята практически одновременно с первой, но вышла в прокат не сразу, столкнувшись с критикой Иосифа Сталина. На экраны вторая часть «Ивана Грозного» была выпущена в 1958 году.
Яхина считает, что Эйзенштейн всю жизнь ходил по границе между пропагандой и искусством, «порой и сам не понимая, куда он больше склоняется». Именно это, по мнению писательницы, в нем ценила советская власть: «что он умел делать из пропаганды искусство, а в искусство вставлять куски пропаганды».
«Мне кажется, это было в нем совершенно естественно, просто потому, что он всю жизнь искал ответ на самый главный вопрос. Это вопрос, конечно, о том, как воздействовать, как влиять, как подчинять, если угодно, зрителя. И вот этот самый философский камень искусства он искал всю свою жизнь. Он понимал искусство очень долго, почти всю жизнь, как власть над зрителем. И вот этой властью ему хотелось овладеть», — объяснила Яхина.
Книга «Эйзен» вышла в России 5 марта 2025 года. Произведение относится к жанру «роман-буфф», поскольку содержит художественную биографию, наполненную элементами трагикомедии и гротеска.
Фрагмент книги:
Сезон дождей оправдывал название: лило нещадно. В редкие сухие дни Эйзен с Тисом едва успевали отработать пару планов, чтобы затем опять неделю валяться по своим комнатам и ждать просвета в тучах. Работа над новым фильмом замедлилась, но в этом было и свое недоступное ранее удовольствие: снимая по часу в день или в два дня, а порой и в неделю, Эйзен успевал прочувствовать и продумать каждую сцену так скрупулезно, что съемка превращалась в создание совершенных кадров.
