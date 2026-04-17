Перед вокзалом в Волгограде начали возводить фонтан «Детский хоровод»

Напомним, Привокзальную площадь решили сделать пешеходной, вместо парковки для машин здесь будет парк с лавочками. Украшением площади станет фонтан «Детский хоровод», но не тот, который подарили «Ночные волки» и который постоянно ржавел и выходил из строя, а совершенно новый, который будет копией сталинградской скульптурной композиции. Фонтан перенесли в центр площади, он будет из натурального гранита, а фигуры детей, лягушек и крокодила — из бронзы. Скульптурную композицию воссоздает по старым фотографиям вице-президент Российской академии художеств Андрей Ковальчук. «Детский хоровод» оборудуют подсветкой, техническое помещение встроят в клумбу.