В Омской области завершился региональный этап Чемпионата высоких технологий

Региональный этап Чемпионата высоких технологий впервые состоялся в Омской области с 6 по 11 апреля. Мероприятие прошло по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в областном министерстве образования.
Площадкой для проведения соревнований по компетенции «Производство и обслуживание бортового технического радиоэлектронного комплекса летательного аппарата» выступил Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского. Чемпионат объединил пять конкурсантов и восемь экспертов.
Участники соревновались в практических модулях по изготовлению бортового и внутриприборного жгута, монтажу и прокладке жгутов, ремонту электрожгута летательного аппарата, поиску и устранению неисправностей в блоке электрифицированного прибора. Победителем стала Зарина Маликова. Второе и третье места также заняли студенты авиационного колледжа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.