С начала 2026 года 557 воронежцев пожаловались в трудинспекцию на задержки зарплаты

— Наиболее актуальной проблемой остается своевременная и полная оплата труда. В связи с этим в следующих отчетных периодах мы планируем усилить профилактическую работу с работодателями по вопросам оплаты труда, в том числе увеличить количество профилактических визитов на предприятиях, расширить каналы информирования граждан об их трудовых правах, в том числе через цифровые платформы, уделить особое внимание предприятиям, где зафиксированы систематические нарушения, — отметила руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Ирина Мануковская.