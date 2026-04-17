С начала 2026 года 557 воронежцев пожаловались в трудинспекцию на задержки зарплаты

За I квартал 2026 года 1 088 жителей региона обратились в Государственную инспекцию труда в Воронежской области за защитой своих прав. Более половины обращений (557 заявлений) касались вопросов оплаты труда — о невыплате или неполной выплате зарплаты. 114 обращений связаны с вопросами увольнения, 14 — затрагивали вопросы рабочего времени и времени отдыха, 21 обращение посвящено вопросам охраны труда.
— Наиболее актуальной проблемой остается своевременная и полная оплата труда. В связи с этим в следующих отчетных периодах мы планируем усилить профилактическую работу с работодателями по вопросам оплаты труда, в том числе увеличить количество профилактических визитов на предприятиях, расширить каналы информирования граждан об их трудовых правах, в том числе через цифровые платформы, уделить особое внимание предприятиям, где зафиксированы систематические нарушения, — отметила руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Ирина Мануковская.