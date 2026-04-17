К строительству ВСМ привлекут больше тысячи студентов в 2026 году

В январе 2026 года Минтранс РФ объявил о переходе к активной фазе строительства ВСМ Москва — Петербург. Основные работы развернуты на пилотном участке Крюково — Тверь, где формируется технологическая база для испытаний высокоскоростных решений. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В Петербурге возведение терминала ВСМ стартует в 2026 году.