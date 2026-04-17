Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К строительству ВСМ привлекут больше тысячи студентов в 2026 году

Российские студенческие отряды направят свыше тысячи учащихся на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург в 2026 году. Проект объявлен главной транспортной стройкой для движения, на него переориентируют лучшие бригады, ранее работавшие на БАМе.

«Мы переориентируем туда лучшие отряды, которые работали на БАМе, более 1 тыс. студентов будет работать там», — сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

В январе 2026 года Минтранс РФ объявил о переходе к активной фазе строительства ВСМ Москва — Петербург. Основные работы развернуты на пилотном участке Крюково — Тверь, где формируется технологическая база для испытаний высокоскоростных решений. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В Петербурге возведение терминала ВСМ стартует в 2026 году.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Петербурге показали макет первого российского поезда для ВСМ.