К строительству ВСМ привлекут больше тысячи студентов в 2026 году

«Мы переориентируем туда лучшие отряды, которые работали на БАМе, более 1 тыс. студентов будет работать там», — сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.
В январе 2026 года Минтранс РФ объявил о переходе к активной фазе строительства ВСМ Москва — Петербург. Основные работы развернуты на пилотном участке Крюково — Тверь, где формируется технологическая база для испытаний высокоскоростных решений. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В Петербурге возведение терминала ВСМ стартует в 2026 году.
