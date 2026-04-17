В Калининграде в связи с приближающимся юбилеем региона возобновились дискуссии о том, как различные исторические слои представлены в публичной сфере. Толчком к этому стало выступление помощника президента РФ Владимира Мединского на Балтийском культурном форуме в Светлогорске. В своей речи он обратился к вопросам муниципальной символики, названий мест и культурных аллюзий, предложив более критически оценивать присутствие немецких мотивов в гербах и навигации.
Символы муниципалитетов как отголоски немецкой эпохи.
На форуме Владимир Мединский указал, что в гербах некоторых городов области сохранились детали, относящиеся к периоду немецкого владычества. Он сослался на примеры гербов Балтийска и Черняховска, которые, по его мнению, практически идентичны своим историческим немецким оригиналам. Также он упомянул герб Багратионовска с крестами тевтонского типа, а также символику Мамоново и Железнодорожного, где используются стилизованные версии старых гербов.
«Все хорошо знают, что в гербах местных муниципалитетов широко представлены немецкие элементы. В некоторых случаях, как у Балтийска или Черняховска, это фактически повторение старых немецких гербов. Герб Багратионовска содержит тевтонские кресты, а Мамоново и Железнодорожный используют так называемые “исторические” варианты», — отметил Мединский.
Особо он подчеркнул, что в современной Германии, по его наблюдениям, аналогичные отсылки к славянскому прошлому в официальной символике отсутствуют. В связи с этим он предложил более тщательно оценивать символы, которые сегодня используются на официальном уровне.
По его словам, речь не идет об отрицании культурного наследия в целом. Вопрос, как он пояснил, касается именно публичной, официальной символики, которая влияет на формирование образа региона.
Названия в коммерции и административной практике.
В своем выступлении Мединский также обратился к теме наименований, применяемых в бизнесе и официальных учреждениях. Он заметил, что немецкие названия можно обнаружить даже на сайтах государственных органов. Как примеры он указал коньяк «Старый Кёнигсберг» и марципан кёнигсбергского типа, задавшись вопросом о причинах сохранения подобных названий.
«Почему марципан называют кёнигсбергским, а не просто наш? Примеров можно найти множество», — сказал помощник президента.
Однако он специально отметил, что это не означает требование полного отказа от немецкого культурного наследия или его уничтожения. В его трактовке, важно определить границы применения исторических наименований и их место в современной самоидентификации территории.
Калининградец Андрей Ахмеров отозвался на слова историка: «Множество предприятий используют немецкие названия. На фасадах, в рекламе часто встречаются старые наименования. Они хорошо служат для привлечения туристов, создается определенный антураж».
Мединский также привел в пример городские парки, названные в честь деятелей немецкого периода — Теодора Кроне и Макса Ашманна, которые, по его оценке, также требуют рассмотрения в рамках общего подхода к символическому оформлению пространства.
Региональные власти пока не выразили свою позицию относительно этого предложения.
Историческая рефлексия и публичные формы представления.
Одна часть выступления была посвящена методам презентации региональной истории. Мединский заявил, что ссылки на более ранние исторические этапы, включая немецкий период, должны оставаться в области науки и музейной деятельности. По его убеждению, они не должны «непроизвольно проникать» в обыденное сознание через публичную символику и топонимику.
Как одно из возможных решений он предложил более активно развивать выставки и экспозиции. В частности, речь касалась проектов, посвященных взятию Кёнигсберга в 1945 году. Он также озвучил идею создания экспозиции с подбитой немецкой техникой, указав, что такие образы более соответствуют музейной среде.
Калининградская область была создана в 1946 году на землях бывшей Восточной Пруссии, переданных СССР по итогам Второй мировой войны. Город Кёнигсберг получил название Калининград, а многие населенные пункты были переименованы. Тем не менее, часть архитектурного, культурного и символического наследия предыдущего периода сохранилась.
Гербы муниципалитетов в регионе создавались в разные времена, и в некоторых случаях действительно использовались элементы, связанные с более ранними историческими образцами. Это касается как символики, так и отдельных названий, которые продолжают существовать в культурной и торговой сферах.
Инициатива, озвученная на форуме, вновь актуализирует тему формирования символического поля региона сегодня. В центре внимания — конкретные случаи использования муниципальных гербов, названий и публичных объектов, которые продолжают ассоциироваться с различными историческими периодами.