Первые полностью импортозамещенные самолеты МС-21 поставят «Аэрофлоту» до конца 2027 года

«Аэрофлот» получит первую партию полностью импортозамещенных самолетов МС-21 в 2026—2027 годах. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменко на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс», речь идет о поставке 18 бортов. С группой авиакомпаний уже согласовали внешний вид самолета и все технические характеристики. Сейчас завершается подготовка систем эксплуатации и послепродажного обслуживания.
«Аэрофлот» уже использовал первый работающий компьютерный тренажер МС-21−310 в своем учебном центре, на котором началась подготовка лётного состава.
Напомним, полностью российские самолеты собирают на заводе в Иркутске. Предприятие готовится выпускать не менее 24 воздушных судов в год, а в будущем — до 36. Сейчас МС-21−310 продолжает стадию летных сертификационных испытаний. Они завершатся к середине осени 2026 года.
