Мини-памятник писателю вернули на площадь Горького в Нижнем Новгород

Однако мини-копия памятника Горькому не раз становилась жертвой вандалов — фигуру писателя регулярно ломали и уносили. Чтобы остановить это, рядом с объектом установили камеру, подключенную к системе «Безопасный город». Власти надеются, что теперь памятник останется на своем месте надолго, а попытки его повредить не останутся незамеченными.