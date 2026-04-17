Мини-памятник писателю вернули на площадь Горького в Нижнем Новгород

На площади Горького в Нижнем Новгороде вновь установили тактильный макет памятника писателю — его уменьшенную в 35 раз бронзовую копию вернули на прежний постамент после серии краж и повреждений, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, макет появился в 2023 году в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Тогда в городе установили 12 тактильных моделей знаковых мест. Они быстро стали заметной частью городской среды и важным элементом доступной инфраструктуры: на каждом есть подписи шрифтом Брайля и QR-коды с аудиогидом.
Однако мини-копия памятника Горькому не раз становилась жертвой вандалов — фигуру писателя регулярно ломали и уносили. Чтобы остановить это, рядом с объектом установили камеру, подключенную к системе «Безопасный город». Власти надеются, что теперь памятник останется на своем месте надолго, а попытки его повредить не останутся незамеченными.