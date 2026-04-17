Урожай зерна в Калининградской области в 2025 году стал рекордным за десятилетие

Урожайность зерновых и зернобобовых достигла 63,7 центнера с гектара — это наиболее высокий показатель за всю историю Калининградской области. В сельхозорганизациях урожайность была ещё выше — 65,5 ц/га. Для сравнения: в 1970 году она составляла 17 ц/га, в 1980-м — 14 ц/га, в 1990-м — 27 ц/га. Таким образом, за 55 лет продуктивность полей выросла в 3,9 раза.