Урожай зерна в Калининградской области в 2025 году стал рекордным за десятилетие

Калининградстат подвёл итоги сельскохозяйственного года. В 2025 году посевные площади зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий незначительно выросли по сравнению с 2024 годом, а валовой сбор оказался самым высоким за десятилетие — 813,8 тыс. тонн. Урожай пшеницы (озимой и яровой) составил 572,3 тыс. тонн.
Урожайность зерновых и зернобобовых достигла 63,7 центнера с гектара — это наиболее высокий показатель за всю историю Калининградской области. В сельхозорганизациях урожайность была ещё выше — 65,5 ц/га. Для сравнения: в 1970 году она составляла 17 ц/га, в 1980-м — 14 ц/га, в 1990-м — 27 ц/га. Таким образом, за 55 лет продуктивность полей выросла в 3,9 раза.
При этом посевные площади зерновых и зернобобовых в 2025 году оставались на уровне максимальных значений 70−90-х годов XX века. Пик площадей пришёлся на 2021 год — 149,2 тыс. га. Самыми большими посевные площади яровой пшеницы были в 2018 году (38,9 тыс. га), озимой — в 2022 году (84,9 тыс. га).