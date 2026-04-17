Уменьшенную копию памятника Горькому установили в Нижнем Новгороде

Уменьшенный в 35 раз монумент вернулася на постамент, установленный еще в 2023 году. Тогда в Нижнем Новгороде появились 12 тактильных макетов известных нижегородских достопримечательностей. Они помогали людям с нарушениями зрения изучать историю и архитектуру.