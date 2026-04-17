Уменьшенную копию памятника Горькому установили в Нижнем Новгороде

Уменьшенную копию памятника Максиму Горькому установили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Уменьшенный в 35 раз монумент вернулася на постамент, установленный еще в 2023 году. Тогда в Нижнем Новгороде появились 12 тактильных макетов известных нижегородских достопримечательностей. Они помогали людям с нарушениями зрения изучать историю и архитектуру.
После этого кто-то постоянно ломал копию памятника Горькому и забирал фигурку с собой.
«Видимо, такой большой “фанат” Горького, что вместо прочтения его книг решил украсть городскую собственность», — написал Юрий Шалабаев.
Теперь рядом с тактильным макетом установлена камера, подключенная к системе «Безопасный город». При повторении ситуации вандала смогут найти.
