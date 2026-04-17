В Тосненском районе Ленобласти прошел чемпионат по гонкам дронов

Чемпионат Ленинградской области по гонкам дронов состоялся 5 апреля в Тосненском районе по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Спортсмены соревновались в точности, аккуратности и искусстве пилотирования, сообщили в комитете общественных коммуникаций региона.
Участники демонстрировали мастерство в трех дисциплинах: личные и командные заезды дронов класса 75 мм, а также соревнования на техническом симуляторе (DCL) — виртуальной копии реальных трасс. Первое место в личном заезде взял Григорий Миронов, в командных соревнованиях лучшей признана команда Марка Саламатова и Георгия Прончакова, а на техническом симуляторе победа досталась Илье Губанову.
«В Ленинградской области гонки дронов развивают комплексно: строятся полигоны и всесезонные трассы, открываются инженерные классы в школах и зональные патриотические центры (первые появятся в Тосно, Волхове и Сертолове), где молодежь научится пилотировать, собирать и программировать беспилотники. У нас регулярно проходят чемпионаты региона, а сборная уже входит в топ-30 всероссийских соревнований», — отметил председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.