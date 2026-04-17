В Кинельском районе Самарской области создадут агротуристический комплекс

Новый агротуристический комплекс «Игонева пойма» появится вблизи села Сырейка в Кинельском районе Самарской области по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Созданием и развитием объекта занимается хозяйство «Агроком», сообщили в районной администрации.
В ближайшее время на территории создадут десять жилых домов на два-четыре человека, игровую зону, пункт питания, а также сектор развлечений с прокатом лыж, велосипедов, квадроциклов и снегоходов. Экскурсионная программа будет включать посещение фермы, полей и биолаборатории. Кроме того, гостям предложат «фермерские обеды» — блюда, которые едят сотрудники предприятия.
«Агроком» — одно из ведущих предприятий Кинельского района, которое специализируется на разведении и реализации крупного рогатого скота. Спектр деятельности группы компаний включает в себя также растениеводство, семеноводство и современные биотехнологии, а теперь и новое направление — агротуризм.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.