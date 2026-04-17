В Перми проверят качество родниковой воды в десяти источниках

В 2026 году возьмут пробы в родниках в Мотовилихинском районе — по улицам Соликамская, 94 (98), 16, на пересечении улиц Лифанова и Обросова, в Орджоникидзевском- на улицах 2-я Штурвальная и Репина, 94, в Кировском- на улице Танцорова, 36, в Свердловском — на улице Коломенской, 17, в деревне Субботино Индустриального района — восточнее здания по улице 1-я Субботинская, 1а, в Дзержинском районе — на улице Вильвенская, 9, у моста «Тысяча ступеней», а также в Новых Лядах — на улице Гоголя, восточнее СНТ № 6 «Лужок».