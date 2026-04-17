Суд отказал экс-депутату облдумы Короткову в переводе дела в Москву

ВОЛГОГРАД, 17 апр — РИА Новости. Кировский районный суд Волгограда отказал экс-депутату облдумы Станиславу Короткову в переводе дела об изъятии его имущества в Москву, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Ранее прокуратура Волгоградской области подала иск в районный суд о взыскании 43,9 миллиона рублей в пользу государства с экс-депутата облдумы Станислава Короткова из-за незаконного дохода от фактического осуществления предпринимательской деятельности. Коротков заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение по месту его регистрации — в Дорогомиловский районный суд Москвы.
«По всем заявленным ходатайствам судом отказано — в частности, о переводе дела в Дорогомиловский районный суд Москвы. Следующее заседание по делу назначено на 5 мая», — сообщили в пресс-службе.
В четверг Волгоградская областная дума по решению суда из-за нарушений антикоррупционного законодательства изменила основание отставки депутата Короткова с заявления по собственной инициативе на формулировку «в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции». Таким образом, его лишили государственных льгот и исключили возможность повторного избрания.