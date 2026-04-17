Нарколог Шуров назвал причину роста психических расстройств у подростков

В России с 2015 года заболеваемость психическими расстройствами среди школьников 15−17 лет выросла на 53%.

Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru объяснил рост психических расстройств у подростков.

В России с 2015 года заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15−17 лет выросла на 53%. Василий Шуров связал эту тенденцию с развитием интернета и улучшением самодиагностики.

«Очевидно, что в связи с развитием интернета люди стали более информированы, чаще обращаются к специалистам. Я могу связать рост психических расстройств только с этим», — отметил Шуров.

Он также указал на дефицит детских психиатров и психотерапевтов в России. Однако, по его словам, подросткам в большинстве случаев нужны не врачи, а психологи, которые помогают справляться с пубертатным кризисом и проблемами взросления.

В 2024 году в стране насчитывалось 28,3 тысячи подростков с психическими расстройствами. Тенденцию подтвердили в восьми региональных Минздравах.