ДНК-тесты на отцовство в роддомах могут появиться в Волгограде

Более половины волгоградцев готовы пройти ДНК-тест на отцовство при рождении ребенка. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса об отношении россиян к инициативе проводить такое тестирование в роддомах.
Поддержку идее выразили 68% респондентов. Мнения мужчин и женщин разделились незначительно: 70% и 67% соответственно. Чаще идею одобряют молодые люди и те, у кого еще нет детей. С возрастом и появлением родительского опыта отношение становится более сдержанным.
52% опрошенных поддерживают проведение теста только при согласии обоих родителей. Около четверти занимают нейтральную позицию, противников идеи немного. Инициативу обсуждают в двух форматах: по взаимному согласию или в обязательном порядке в отдельных случаях.
Сторонники отмечают: мера может снизить число судебных споров, упростить назначение выплат и усилить защиту прав ребенка. Актуальность темы подтверждает статистика: в 2024 году суды рассмотрели 9 082 дела об установлении отцовства, в 2016 году — 4 815. При этом эксперты фиксируют неоднозначное восприятие.
Часть респондентов видит в тестировании способ исключить сомнения и предотвратить обман. Другие опасаются вмешательства государства в частную жизнь, роста семейных конфликтов, проблем с использованием персональных данных и дополнительных расходов бюджета.
Отдельный вопрос — последствия установления небиологического отцовства. 61% россиян считают, что мужчина в такой ситуации должен продолжать участвовать в жизни ребенка. Прекращение отношений поддерживают примерно каждый девятый.
