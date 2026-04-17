Ещё один автобус в Челябинске переведут на регулируемый маршрут

С 20 апреля в Челябинске переведут на регулируемый маршрут автобус № 215, который связывает коттеджный посёлок Дарьино в Сосновском округе и северо-запад города. Транспорта станет больше — вместо одного будет ходить три автобуса с интервалом 30−35 минут в час пик. Как он будет возить пассажиров, рассказываем.

Источник: Pchela.News

Забирать пассажиров на улице Чичерина в сторону Тополиной аллеи будут на остановке перед трамвайным кольцом, а в сторону Дарьино — за трамвайным кольцом. Первый рейс от Дарьино отправляется в 05:50, от Академика Сахарова — в 06:00. Последний рейс от Дарьино — в 21:20, от Академика Сахарова — в 21:40.

— Вместо Градского прииска автобус пойдёт через Кардиоцентр по Новоградскому проспекту. Новый участок от Чичерина до Тополиной аллеи: проспект Победы — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Татищева — проспект Родионова — Академика Макеева — 250-летия Челябинска — Академика Королёва — Университетская Набережная, — пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

С начала апреля контролёры усилили проверки оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска. В ходе 17 рейдов специалисты проверили работу автобусов, троллейбусов и трамваев во всех районах города. За первую половину месяца ревизоры выявили 211 безбилетных пассажиров.