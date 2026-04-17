В подмосковном селе Трубино к августу отремонтируют школу № 28

Среднюю школу № 28 в селе Трубино городского округа Щёлково в Подмосковье отремонтируют к августу этого года. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
Сейчас на объекте специалисты обновляют фасад и кровлю, близятся к завершению демонтажные работы. Общая площадь ремонтируемого корпуса превышает 2,9 тыс. кв. м. По проекту рабочим предстоит выполнить целый комплекс задач: утеплить кровлю, провести наружную облицовку фасадов, заменить внутреннюю отделку помещений и инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию), обустроить новые входные группы.
После завершения строительных работ в школу закупят новую мебель и оборудование. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории. В настоящее время учреждение отремонтировано на 40%.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.