Еще четыре новых трехсекционных трамвая прибыли в Нижний Новгород

Грабовский напомнил, что в рамках действующего концессионного соглашения, направленного на обновление системы наземного городского электротранспорта, планируется закупка 170 единиц подвижного состава. Этот объем включает 144 односекционных вагона и 26 трехсекционных. Поставка одиночных вагонов полностью осуществлена. Ранее, в минувшем году, в город было доставлено три трехсекционных трамвая, которые уже успешно эксплуатируются на городских маршрутах.