Еще четыре новых трехсекционных трамвая прибыли в Нижний Новгород

В Нижний Новгород прибыли четыре новых трехсекционных трамвая. Эту новость озвучил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский 17 апреля в ходе заседания профильной комиссии городской думы.
Грабовский напомнил, что в рамках действующего концессионного соглашения, направленного на обновление системы наземного городского электротранспорта, планируется закупка 170 единиц подвижного состава. Этот объем включает 144 односекционных вагона и 26 трехсекционных. Поставка одиночных вагонов полностью осуществлена. Ранее, в минувшем году, в город было доставлено три трехсекционных трамвая, которые уже успешно эксплуатируются на городских маршрутах.
В настоящее время четыре прибывших новых вагона проходят необходимые пусконаладочные работы. Их запуск на маршруты ожидается до середины апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на Лапшихе начнется 25 апреля.