Плато Путорана на севере Красноярского края вошло в список премиум-туризма

Самими дорогими для туристов в России стали плато Путорана и Камчатка. Отдохнуть неделю в сегменте премиум обойдется на севере Красноярского края от 500 тысяч рублей на человека. Групповой заезд обходится вообще в несколько миллионов рублей. А поодиночке туда, как правило, не летают.
В эту сумму входит транспортная доставка (а до Норильска придется либо лететь самолетом, либо летом дойти по Енисею на теплоходе). Затем размещение на базах отдыха, расположенных на берегу какого-нибудь из арктических озер. Плюс сервис. И, конечно, прогулки по самому плато, к его водопадам. Дорог там нет, так что все на вертолете — вот и влетает в копеечку. Впрочем, обеспеченных туристов это не смущает.
Камчатка на сегодня лидирует в списке, там стоимость недельного отдыха начинается от четырех миллионов рублей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на агентство премиальных путешествий PrimeTours (член Российского союза туриндустрии).
Также пользуются успехом у премиальных туристов Байкал, Алтай, Сахалин, Курильские острова и Хабаровский край. Что их объединяет и почему такой интерес? Потому что они считаются местами силы, труднодоступные, с минимум воздействия человека на природу.