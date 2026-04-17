Новый стадион в Воронеже может построить белорусская компания

В правительство Воронежской области поступило предложение от белорусской компании о строительстве стадиона в рамках концессионного соглашения. Министерство спорта региона уже подтвердило соответствие поданного заявления требованиям законодательства, сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАКС.
«Мы объективно оцениваем текущие экономические условия и понимаем важность бережного отношения к бюджету. Наша задача — минимизировать бюджетную нагрузку и обеспечить жесткий контроль за расходами. В этих условиях предложение белорусских коллег, которые в первое время финансирование строительства объекта берут на себя, конечно, достойно серьезного внимания», — сказал глава региона.
В ближайшее время власти уточнят все параметры соглашения: структуру финансирования, обязательства по срокам, а также изучат предлагаемую модель дальнейшей эксплуатации стадиона. Затем проект концессионного предложения будет опубликован. Губернатор подчеркнул, что белорусская компания стала первым заявившимся инвестором. В течение 45 дней после публикации другие компании могут подать свои предложения.
«Новый стадион станет современной площадкой для проведения соревнований федерального и международного уровня. Это, безусловно, даст дополнительный импульс экономике и туристической привлекательности региона», — сказал Александр Гусев.