Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторические гранитные плиты отреставрируют на Дворцовой набережной

В Петербурге стартовал масштабный ремонт Дворцовой набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге начался масштабный ремонт Дворцовой набережной. Работы ведутся с целью сохранения исторического облика города и улучшения его инфраструктуры. На Дворцовой набережной демонтируют гранитные плиты, являющиеся объектами культурного наследия. Специалисты восстановят каждую плиту и присвоят им уникальные номера для точного определения местоположения. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

— Реставрация проводится точечно с использованием специальных методов, таких как мастиковка и установка вставок из гранита с тех же месторождений. Планируется восстановить парапеты, карнизы и другие элементы набережной, — уточняет агентство.

Ремонт охватит все участки набережной. Первый этап работ — от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани — планируют завершить до конца мая. После этого специалисты приступят к ремонту участка до Дворцового моста. На время работ будет закрыта одна полоса движения. К слову, такой масштабный ремонт на Дворцовой набережной не проводился более полувека.