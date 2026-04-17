Исторические гранитные плиты отреставрируют на Дворцовой набережной

Ремонт охватит все участки набережной. Первый этап работ — от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани — планируют завершить до конца мая. После этого специалисты приступят к ремонту участка до Дворцового моста. На время работ будет закрыта одна полоса движения. К слову, такой масштабный ремонт на Дворцовой набережной не проводился более полувека.