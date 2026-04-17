На юге Красноярского края в объектив камеры попал черный коршун, поющий «нежную трель» (видео)

На юге Красноярского края пожарный снял на видео необычно поющего черного коршуна.
В пресс-службе краевого Лесопожарного центра рассказали, что пернатого хищника, исполнившего «нежную трель», поймал в кадр заместитель начальника Минусинской лесопожарной станции Максим Дрюков.
«Свирепый охотник при этом прищуривался, крутил головой в разные стороны и, цепко вцепившись когтями в высокую ветку сосны, покачивался на ней, словно на качелях», — отметили в ведомстве.
Чёрный коршун возвращается в родные места в середине апреля. Предпочитает селиться рядом с водой: в поймах рек, близ озёр. Устойчивые пары летят к своим гнёздам, спрятанным в развилке ветвей старых деревьев.
Свободные самцы вступают в борьбу за внимание самок. Они наперебой кричат песни, устраивают турниры. Создав семью, приступают к строительству гнёзд. Украшают жилище всякими безделушками. У этих птиц страсть к роскоши, блестящему и броскому.
Эти птицы часто собираются в колонии, что не свойственно для семейства ястребиных. Вместе охотятся и отдыхают. В том же составе улетают в тёплые края, а «переговариваются» громкими протяжными криками.
