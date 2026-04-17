В Красноярске прошел форум общественных наблюдателей

В Красноярске в Доме дружбы народов «Родина» 16 и 17 апреля состоялся форум общественных наблюдателей. Участниками стали представители некоммерческих организаций, научного и экспертного сообщества, Российского общества «Знание», члены избирательной комиссии края, а также активные жители из муниципальных образований, которые регулярно следят за выборами от общественной палаты.
Форум направлен на подготовку к Единому дню голосования 2026 года. Участники обсуждали развитие системы общественного наблюдения и повышение квалификации наблюдателей.
С приветствиями выступили председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, председатель Заксобрания края Алексей Додатко, начальник управления общественных связей губернатора Роман Баринов и глава крайизбиркома Тарас Яскевич.
Александр Брод отметил, что предстоящий электоральный период будет сложным: возможны информационные атаки, провокации и диверсии со стороны недружественных сил. Прозрачность и открытость выборов, по его словам, — залог доверия граждан к результатам голосования.
Эксперты также обсудили политическую ситуацию в регионе. В Красноярском крае зарегистрировано 18 из 20 действующих в стране партий. Тринадцать из них могут выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей, восемь — в Заксобрание края.
Председатель Общественной палаты края Светлана Зылевич рассказала, что в регионе выстроили эффективную систему подбора и подготовки наблюдателей. За всё время реализации проекта не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.
Исполнительный директор Ассоциации НОМ Алексей Песков провел для участников практикум, где обозначил главные вызовы электорального цикла 2026 года и объяснил, как организовать общественный контроль на избирательных участках. «Общественные наблюдатели — это главные гаранты честности и открытости выборов», — подчеркнул он.
В программе форума также были семинары по избирательному праву, особенностям избирательной системы Красноярского края, стратегиям противодействия информационным атакам и попыткам дискредитации выборов, а также по нейтрализации экстремистских проявлений в период голосования.
Форум организовала Общественная палата Красноярского края совместно с Краевым центром поддержки и развития общественных инициатив при поддержке Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», Ассоциации юристов России и Российского общества «Знание».
