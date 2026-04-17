Фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая

В конкурсную программу вошли 160 анимационных фильмов из 34 стран.

Источник: Комсомольская правда

Организаторы объявили даты IV Международного анимационного фестиваля «МультПрактика». Он пройдет в Воронеже c 22 по 24 мая. Дирекция форума уже сформировала программу анимационных фильмов. В нее вошли зарубежные и отечественные полнометражные, короткометражные мультфильмы и анимационные сериалы.

— Для участия в фестивале подали 4010 заявок из 110 стран мира. В конкурсную программу вошло 160 фильмов из 34 стран, среди которых Беларусь, Иран, Португалия, страны Латинской Америки. На конкурс школьных анимационных работ среди учащихся 5−11 классов, включая воспитанников детских мультстудий и кружков, а также независимых аниматоров, получено 318 заявок из России и Беларуси, из них для участия в фестивале отобрано 50 работ. Во внеконкурсную программу вошли фильмы, приуроченные к 225-летию со дня рождения Владимира Даля, а также посвященные русскому языку, культуре и традициям, — сообщили организаторы.

Бесплатные показы пройдут в парках Воронежа.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше