В Воронежской области отремонтируют участок трассы Щучье — Большой Самовец

Участок дороги Щучье — Большой Самовец в Эртильском районе Воронежской области приведут в нормативное состояние в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность отрезка составляет 4 км, сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
Этот дорожный участок обеспечивает транспортную связь между местными населенными пунктами и используется в повседневном сообщении внутри района. Кроме того, он связан с дорогой Курск — Борисоглебск — Панино — Эртиль. В ходе ремонта специалисты восстановят на отрезке в Эртильском районе дорожное покрытие, уложат два слоя асфальта и обустроят обочины.
«Сейчас продолжается уже начатый в 2025 году ремонт дороги Щучье — Большой Самовец, поэтому его нужно оценивать в контексте обновления маршрута. Когда востребованная дорога приводится в порядок поэтапно, это дает территории более устойчивый результат. Ремонтируемый участок дороги включен в национальный проект “Инфраструктура для жизни” и будет сдан в эксплуатацию в текущем году», — рассказал ведущий специалист-эксперт областного учреждения «Дорожное агентство» Владислав Усков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.