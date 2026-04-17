Яхина рассказала, почему возвращается к сказкам и мифам Древней Греции

Писательница Гузель Яхина рассказала Радио РБК, что постоянно возвращается к сборнику мифов Древней Греции. Она считает, что мифы и легенды могут стать источником идей для новой истории.
«Мифы Древней Греции — это, пожалуй, то, что всегда со мной не физически, но в голове, потому что мифологическое — это постоянно, это бесконечный и бездонный совершенно источник и разные сказки», — сказала она.
Яхина отметила, что перестала читать художественную литературу примерно с 2022 года. По ее словам, сейчас она отдает предпочтение материалам по темам, которые полезны для ее произведений: мемуары, старые книги, воспоминания.
Писатель Денис Драгунский ранее рассказывал Радио РБК, что растущая популярность сказок может быть связана с эскапизмом: люди не могут сориентироваться в реальности, поскольку «какие-то моральные устои рухнули, а новые еще не создались», поэтому «им хочется, чтобы обязательно добро побеждало». По его мнению, самой актуальной сказкой для российской действительности Драгунский назвал «Конек-Горбунок» Петра Ершова.
Славянское фэнтези устойчиво держится в топе книжного рынка несколько лет — об этом тренде в эфире программы «Медиатренды» рассказывала редактор «Эксмо» Наталья Кононова. По ее словам, успех жанра формируется не только текстами, но и визуальной эстетикой: аудитория охотно покупает книги с необычными обрезами, сложными иллюстрациями и образами, сочетающими эстетику восточного комикса с русским фольклором.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.