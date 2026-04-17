Реконструкцию набережной в Коктебеле выполнили на 84%

В Коктебеле завершается реконструкция набережной, готовность объекта в настоящее время составляет 84%. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров Крыма.
В настоящее время ведется заливка корневой части буны. Кроме того, рабочие занимаются бетонированием противооползневых конструкций. На объекте ведется монтаж пандусов и лестничных маршей. Специалисты также выполняют облицовку оградительной стены и устройство парапетов.
«Также завершается прокладка инженерных сетей и ведется устройство тротуарной плитки на участках у дома М. Волошина», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.