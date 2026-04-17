Эксперт рассказала, как вычислить мошенника при якобы звонке из банка

Настоящий сотрудник банка в подобных ситуациях обычно опирается на данные из внутренней системы, он может назвать канал операции, примерное время, сумму, статус операции, а также при наличии — номер обращения или инцидента. Все эти сведения можно сверить в приложении, личном кабинете или при самостоятельном обращении в банк. Подчеркивается, что сотрудник не запрашивает у клиента конфиденциальные данные под видом «проверки операции» и не пытается получить их в процессе разговора.