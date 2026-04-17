Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый этап подготовки котлована метро стартовал на Горького в Нижнем Новгороде

Новый этап строительства котлована стартовал за тупиками станции «Горьковская» в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Новый этап строительства котлована стартовал за тупиками станции «Горьковская» в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в телеграм-канале «Метро НН».

Отсюда в ближайшее время начнется проходка двух тоннелей в сторону площади Свободы. На стройплощадке уже разработали 18 тысяч кубометров грунта и смонтировали 311 тонн металлоконструкций для укрепления стен.

Строители приступили к монолитным работам и уложили более 115 кубометров бетонной подосновы. Теперь предстоит залить еще 975 «кубов» бетона и довязать арматурный каркас. После этого рабочие будут формировать ложе для тоннелепроходческих щитов.

Специализированная геологическая организация изучила грунто-цементные элементы, чтобы убедиться в надежности каркаса.

Напомним, метростроевцы пробурили 8 тысяч скважин на площади Свободы за два года.

