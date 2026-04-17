Новый этап подготовки котлована метро стартовал на Горького в Нижнем Новгороде

Новый этап строительства котлована стартовал за тупиками станции «Горьковская» в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в телеграм-канале «Метро НН».
Отсюда в ближайшее время начнется проходка двух тоннелей в сторону площади Свободы. На стройплощадке уже разработали 18 тысяч кубометров грунта и смонтировали 311 тонн металлоконструкций для укрепления стен.
Строители приступили к монолитным работам и уложили более 115 кубометров бетонной подосновы. Теперь предстоит залить еще 975 «кубов» бетона и довязать арматурный каркас. После этого рабочие будут формировать ложе для тоннелепроходческих щитов.
Специализированная геологическая организация изучила грунто-цементные элементы, чтобы убедиться в надежности каркаса.
Напомним, метростроевцы пробурили 8 тысяч скважин на площади Свободы за два года.