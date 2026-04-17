В Ростовской области предупредили о весенних заморозках. Служба РСЧС распространила информацию о вероятном понижении температуры в ночные и утренние часы 18 апреля на территории Дона. Ожидается, что термометры покажут от нуля до минус трёх градусов.
Подобные погодные условия представляют опасность для аграрного сектора: низкие температуры могут негативно сказаться на развитии сельскохозяйственных растений. Наибольшему риску подвержены озимые и яровые культуры зерновых групп, которые особенно уязвимы перед холодами в этот период вегетации.