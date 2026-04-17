Патриарх Кирилл рассказал, чем определяется счастье

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Огромная зарплата и хороший автомобиль — не залог счастья, оно определяется духовным состоянием человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Духовное состояние человека определяет то, что на светском языке мы называем счастьем. Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль, хотя какие-то положительные эмоции от этого человек тоже получает. Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством, имея и автомобили, и деньги в банках, и Бог знает что», — сказал патриарх Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу.
«Другими словами, материальные факторы, которые являются тоже важными для человека, одновременно не могут создать то состояние души, которое и называется радостью», — добавил он.
Радость, добавил патриарх Кирилл, — это духовное состояние, а не эмоциональное состояние, которое может оценить психиатр.