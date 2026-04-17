Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл рассказал, чем определяется счастье

Патриарх Кирилл: счастье определяется духовным состоянием человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Огромная зарплата и хороший автомобиль — не залог счастья, оно определяется духовным состоянием человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Духовное состояние человека определяет то, что на светском языке мы называем счастьем. Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль, хотя какие-то положительные эмоции от этого человек тоже получает. Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством, имея и автомобили, и деньги в банках, и Бог знает что», — сказал патриарх Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу.

«Другими словами, материальные факторы, которые являются тоже важными для человека, одновременно не могут создать то состояние души, которое и называется радостью», — добавил он.

Радость, добавил патриарх Кирилл, — это духовное состояние, а не эмоциональное состояние, которое может оценить психиатр.

За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
