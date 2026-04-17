Почти 30 медпунктов Самарской области обеспечили интернетом

Оператор «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру связи для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Самарской области. Доступ к интернету получили 29 лечебно-профилактических учреждений по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Специалисты проложили 28 км волоконно-оптического кабеля в 13 районах региона. Цифровые технологии помогают врачам легко просматривать электронные архивы медицинских данных, видеть результаты анализов и обследований, а пациентам — дистанционно записываться на прием и консультироваться с использованием электронных устройств.
«Мы начали работу над проектом в июне 2023 года. За это время наши сотрудники обеспечили интернетом 88 фельдшерско-акушерских пунктов. Специалисты компании провели свыше 82 километров оптических линий, что позволило обеспечить медучреждения доступом к онлайн-сервисам — от телемедицины до электронного документооборота», — рассказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала «Ростелекома» Анастасия Толочная.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.