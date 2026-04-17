Почти 30 медпунктов Самарской области обеспечили интернетом

«Мы начали работу над проектом в июне 2023 года. За это время наши сотрудники обеспечили интернетом 88 фельдшерско-акушерских пунктов. Специалисты компании провели свыше 82 километров оптических линий, что позволило обеспечить медучреждения доступом к онлайн-сервисам — от телемедицины до электронного документооборота», — рассказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала «Ростелекома» Анастасия Толочная.