В казанской школе, где выпал из окна ученик, пройдут тренинги с психологами

В школе № 98 Казани, где накануне ученик четвертого класса упал с третьего этажа, проведут психологические тренинги для детей. Об этом сообщили в Управлении образования города. Занятия организуют во всех параллелях, а классу пострадавшего мальчика уделят особое внимание.
Напомним, ребенок госпитализирован в ДРКБ с ушибами и переломами. Сейчас его состояние оценивают как стабильное, средней тяжести. На месте происшествия работала полиция, сейчас проводится проверка.
В управлении образования также опровергли информацию, появившуюся в соцсетях и некоторых СМИ, о якобы некорректном отношении учителя к ребенку. В ведомстве подчеркнули, что педагог имеет большой стаж работы, пользуется уважением среди коллег, а родители стараются записать своих детей именно в его класс.