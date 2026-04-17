В казанской школе, где выпал из окна ученик, пройдут тренинги с психологами

Занятия организуют во всех параллелях.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 98 Казани, где накануне ученик четвертого класса упал с третьего этажа, проведут психологические тренинги для детей. Об этом сообщили в Управлении образования города. Занятия организуют во всех параллелях, а классу пострадавшего мальчика уделят особое внимание.

Напомним, ребенок госпитализирован в ДРКБ с ушибами и переломами. Сейчас его состояние оценивают как стабильное, средней тяжести. На месте происшествия работала полиция, сейчас проводится проверка.

В управлении образования также опровергли информацию, появившуюся в соцсетях и некоторых СМИ, о якобы некорректном отношении учителя к ребенку. В ведомстве подчеркнули, что педагог имеет большой стаж работы, пользуется уважением среди коллег, а родители стараются записать своих детей именно в его класс.