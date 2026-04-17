Поисковики передали сыну фронтовика орден Красного Знамени, найденный на Бальге — Кропоткин

Пётр Михайлович Костин 23 июня 1941 года пошёл добровольцем на фронт. Воевал командиром взвода в составе группы лейтенанта Титова разведотдела Брянского фронта. В дальнейшем воевал в разведструктурах разных стрелковых дивизий. Был награждён ещё одним орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями в связи с празднованием годовщин Великой Победы.