Более 23 тысяч человек получили водительские права в Красноярском крае

В Красноярском крае более 23 тысяч человек получили водительские права за год. Об этом сообщила инспектор по ОП отдела ОАРиПБДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю, майор полиции Ольга Беляцкая. В 2025 году в Красноярском крае 18 150 человек впервые получили водительские удостоверения после обучения в автошколах, еще 4 822 жителя региона открыли дополнительные категории. В Госавтоинспекции подчеркивают, что профессиональная подготовка водителей положительно влияет на безопасность дорожного движения. Анализ аварийности показывает, что тяжесть последствий ДТП с участием начинающих водителей ниже, чем у водителей без права управления, а также у автомобилистов со стажем более двух лет. Отметим, что, по данным ведомства, в регионе фиксируется снижение показателей аварийности среди начинающих водителей, включая уменьшение числа ДТП и погибших по сравнению с предыдущим годом.