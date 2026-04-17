СМИ: экс-депутат Шумилков задержан в Нижегородской области

Акционер «Домоуправляющей компании Сормовского района», бывший депутат Законодательного собрания и городской Думы Николай Шумилков был задержан. Об этом сообщили в NN.RU.
По предварительным данным, ему предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для Шумилкова. Официальные представители правоохранительных органов пока воздерживаются от предоставления деталей расследования.
Стоит отметить, что несколько лет назад Следственный комитет уже инициировал уголовное дело в отношении руководства компании, связанной с Шумилковым. Речь шла об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — подозреваемые руководители могли не уплатить налоги на сумму 268 миллионов рублей.
Кроме того, в судебное разбирательство с иском против «ДК “Сормово”» вступал комитет по управлению муниципальным имуществом Нижнего Новгорода. Иск касался возмещения убытков в размере 596 тысяч рублей.
Напомним, что Николай Шумилков с 2000 по 2015 год занимал пост депутата городской Думы Нижнего Новгорода, представляя интересы избирателей на протяжении пяти созывов. Начиная с 2003 года, возглавлял профильную комиссию, ответственную за городское хозяйство. В 2016 году получил мандат депутата Законодательного собрания Нижегородской области.
