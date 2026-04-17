Юрий Слюсарь подвел экономические итоги Ростовской области за 2025 год

В 2025 году в экономику Ростовской области привлекли 800 млрд рублей инвестиций.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область сохранила устойчивость экономики в 2025 году, несмотря на погодные испытания в аграрном секторе и внешние ограничения. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о социально-экономическом развитии региона.

Глава региона отметил, что наибольший вклад в экономику — порядка 22% — вносит промышленность, которая по итогам года показала рост. Второй год подряд область входит в пятерку лидеров по эффективности промышленной политики, обеспечивая выполнение гособоронзаказа.

В 2025 году в экономику привлечено более 800 млрд рублей инвестиций, завершено 334 инвестпроекта. Прошедший год стал серьезным испытанием для аграриев из-за заморозков и засухи, однако регион сохранил позиции в пятерке лучших по производству сельхозпродукции. На поддержку АПК направлено 4,9 млрд рублей.

Юрий Слюсарь также подчеркнул протекционистские меры поддержки, включая отмену вывозных пошлин на уголь и введение антидемпинговых пошлин на импорт.

